Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 начнут продавать 25 февраля 2021 года

Возможно на новой GeForce RTX 3060 больше будут зарабатывать продавцы чем разработчики и производители.

Старт продаж GeForce RTX 3060 намечен на 25 февраля. Эту видеокарту оценили в $329 или 329 евро в зависимости от региона.

Ввиду последних событий по такой стоимости видеокарту продавать не будут, так как она обойдется значительно дороже в условиях высокого спроса на нее.

Ритейлер ProShop уже разместил прием заказов на RTX 3060 по завышенной цене, предлагая ее приобрести за 499 евро.

Стоит отметить, что некоторые продавцы отменили предварительные заказы на GeForce RTX 3060 по цене $329, чтобы видеокарту продать подороже.