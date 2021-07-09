Видеокарты могут стать дороже из-за компании Samsung

Майнинг криптовалют привел к резкому повышению цен и дефициту видеокарт, но как оказалось из-за корейского производителя видеокарты серии NVIDIA RTX 30XX могут еще стать дороже.

Журналисты узнали, что Samsung все еще не может выйти на полный объем производства GPU для NVIDIA RTX 30XX.

Это приводит к тому что крупнейшие компании, такие как MSI выкупают у Samsung большие объёмы чипов для видеократ, и практически ничего не оставляют относительно небольшим фирмам.

Как оказалось, даже внутри одной корпорации ведется нечестное распределение GPU.

Согласно полученным документам, PC Partner, владеющая тремя брендами — Inno3D, Zotac и Manli, больше отдает чипов Zotac, тогда как Inno3 и Manli оказываются в затруднительном положении.

Такая борьба в итоге приведет к еще большим дефицитам и росту без того дорогих видеокарт.