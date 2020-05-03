Видеокарты GeForce RTX от Nvidia резко подешевели

Компания Nvidia 14 мая проведет специальное мероприятие, на котором как ожидается, будет представлена новая архитектура Ampere.

Она ляжет в основу видекарт семейства GeForce RTX 3000.

Мероприятие будет организовано в онлайн-формате. Официально Nvidia еще не объявляла программу конференции, но на основе данной информации партнеры Nvidia решили снизить цену на текущее поколение видеокарт.

Источник пишет, что крупнейшие производители линейки снизили цену на GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2080 Super, а также на другие модели, но на какие не сообщается.

Что касается GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 2080 Super, то их можно заказать за $330 и $540 соответственно.