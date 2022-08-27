Видеокарты GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti были протестированы в 3DMark Time Spy Extreme

Стали известны новые данные видеокарт GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Эти модули были протестированы в 3DMark Time Spy Extreme и теперь известно, на какой частоте они работают и сколько потребляют энергии.

Сетевой информатор опубликовал результаты тестов, в которых указано, что RTX 4060 Ti набирает 8600 баллов, а средняя частота графического процессора составляет 2,6 ГГц.

При этом потребление энергии и ускорителя составляет 270-280 Вт. Младшая модель потребляет 230-240 Вт, но частота GPU при этом выше – 2,7 ГГц.

Но результаты тестов значительно меньше – 6000 баллов, что на уровне GeForce RTX 3060 Ti. Стоит отметить, что производительность видеокарт будет значительно выше после их полной доводки и выпуска новых драйверов.

В GeForce RTX 4060 Ti будет чип AD104-180-A1 с 6144 ядрами CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6, у GeForce RTX 4060 будет графический процессор AD106-300 и 3968 ядер CUDA. Памяти в модуле установят 8 ГБ с частотой 17 ГГц.