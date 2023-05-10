Видеокарты для ПК подорожали в России до 200 тыс. рублей

Новый компьютер в России превратился в предмет роскоши, так как цены на них и комплектующие существенно подорожали.

Как выяснили «Известия», резко выросли в цене видеокарты, процессоры, а также корпуса для ПК. Например, видеокарта RTX 4090 в начале года предлагалась за 140 тыс. рублей, а теперь ее цена достигает 155-200 тыс. рублей.

Специалисты говорят, что есть несколько причин роста цен, среди которых падение курса рубля, а также сложности с параллельным импортом.

Помимо видеокарт подорожала оперативная память (+37%, бюджетные процессоры (+30%), блоки питания (+15%), корпуса (+20%).

Таким образом, стоимость ПК достигает уже 300 тыс. рублей, тогда как годом ранее за компьютер с возможностью игры в 4K с технологией трассировки лучей можно было купить за 200 тыс. рублей.

Эксперты прогнозируют, что цены могут приблизится к уровню прошлого года в сентябре.