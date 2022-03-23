Видеокарта начального уровня Radeon RX 6400 может выйти в розничную продажу

Зарубежный портал VideoCardz в базе южнокорейского национального агентства по связи NRRA обнаружил данные видеокарты Radeon RX 6400 EAGLE от компании Gigabyte.

Radeon RX 6400 была представлена еще в январе текущего года, и тогда разработчики сказали, что графический ускоритель не поступит в продажу, а будет предлагаться только OEM-партнёрами AMD для дальнейшего использования с готовых ПК.

Но новые данные указывают, что Radeon RX 6400 все-таки будет доступен в розничной продаже, но по какой цене неизвестно.

В основе Radeon RX 6400 лежит ядро Navi 24 с 768 потоковыми процессорами. Это не игровое решение, но видеокарта позволит запускать старые игры, которые вышли 5-7 лет назад.