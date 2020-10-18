Графический процессор видеокарты AMD работает на высочайшей частоте

AMD Radeon RX 6900 XT с графическим процессором Navi 21 XT «Big Navi» с невероятной игровой частотой 2,4 ГГц, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и 255 Вт TGP.

Сообщается, что графический процессор Navi 21 XT станет очень мощным процессором с игровой тактовой частотой около 2,4 ГГц, что является наивысшей тактовой частотой, которую мы увидим на видеокартах потребительского уровня для настольных ПК. Это также говорит о том, что мы можем ждать еще более высоких частот повышения, учитывая, что игровые и ускоряющие частоты разделены, поскольку игровые часы — это средняя тактовая частота, которую графический процессор может поддерживать в играх, в то время как частота повышения — это пиковая частота, которую может достичь графический процессор.

Ходят слухи, что графический процессор имеет TGP 255 Вт . Это не означает мощность всей платы, а, возможно, самого графического процессора. GeForce RTX 3080 для сравнения имеет TDP 320 Вт, а GeForce RTX 3070 имеет TDP 220 Вт.

Графическая карта, основанная на графическом процессоре Navi 21 XT, которым, как сообщается, является Radeon RX 6900 XT, имеет 16 ГБ памяти GDDR6, что также мы можем видеть в различных предыдущих утечках. Что касается сравнительных измерений, производительность выглядит очень близкой к видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3080, что очень впечатляет для AMD, и если они смогут оценить видеокарту Big Navi примерно в 499-599 долларов США, то они будут в их руках убийственное решение 4K.

Rogame уже указал по крайней мере четыре SKU для графического процессора Navi 21 (RDNA 2), но мы не знали ничего, кроме идентификаторов PCI. Сейчас ведутся активные догадки относительно точных спецификаций и конфигураций каждого SKU с точки зрения количества ядер, блоков отображения текстур и ROP, поскольку теперь мы знаем, что графический процессор состоит из 5120 потоковых процессоров, упакованных в 80 CU.