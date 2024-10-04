Видеохостинг YouTube ввел теневой бан из-за использования VPN

YouTube начал массово вносить в теневой бан аккаунты пользователей, которые смотрят видеоролики с включенным VPN, чтобы обойти замедление сервиса в России.

При попытке открыть часть или все ролики пользователи видят сообщение «Контент недоступен». Проблема затрагивает как веб-версии платформы, так и мобильные приложения.

Официально YouTube не сообщает о каких-либо ограничениях, а просто применяет теневой бан. Эксперты связывают эти действия с попыткой платформы избавиться от скамеров, которые накручивают платные просмотры рекламы.

Поддержка YouTube не предоставляет помощи пользователям с заблокированными аккаунтами. Если аккаунт попадает под бан, использование VPN, режима инкогнито или перезахода не помогает. Пользователям остаётся только использовать запасные аккаунты и избегать переключений между VPN.

Основные причины бана включают использование VPN, прокси и блокировщиков рекламы. Эксперты предупреждают, что ожидать снятия бана не следует, так как волонтёры техподдержки сообщают, что восстановить доступ после наложения бана невозможно.

Теневые баны начали активно применяться с августа, о чем свидетельствуют сотни сообщений пользователей в профильном дискорд-канале техподдержки YouTube.

Источник: habr.