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Видеохостинг YouTube научился автоматически переводить видео с английского

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Разработчики популярного сервиса для просмотра видео запустили новую функцию, которая позволяет переводить ролики на разные языки.

Для этого задействован искусственный интеллект. Ранее в ролике был доступен выбор языка, но многоязычной озвучкой занимались исключительно блогеры.

Теперь всю работу можно переложить на автоматического переводчика, но перед этим блогер должен дать согласие на обработку и анализ контента.

Сначала система создает текстовый перевод, причем автор ролика может в него вносить правки, затем ИИ запишет голосовой вариант перевода.

Для запуска перевода пользователь в настройках видео должен выбрать соответствующую дорожку. Команда YouTube отметила, что вся система перевода пока находится в режиме бета-тестирования.

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