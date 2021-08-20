Недавно Samsung анонсировала Galaxy Z Flip3 вместе с сериями Galaxy Z Fold3 и Galaxy Watch 4. Разборочное видео от PBK Reviews предоставило отличное представление о внутренней работе и устройстве Z Flip3. Комплексный и эксклюзивный демонтаж обеспечил невиданное ранее освещение Galaxy Z Flip3, вскоре после того, как Galaxy Z Fold3 подвергся аналогичной разборке.

Samsung Galaxy Z Flip3 обладает складной конструкцией и является одним из немногих телефонов, в которых есть функция складывания. Разборка начинается с того, что тепловая пушка прикладывается к открытому стеклянному покрытию экрана. Подробное видео, которое продлилось до 9 минут, дает самое четкое представление о Galaxy ZFlip3. Среди особенностей, выделенных в видео, — экран крышки (шириной 1,9 дюйма), аккумулятор емкостью 930 мАч (на внутренней стороне устройства есть второй аккумулятор) и несколько других компонентов, которые видны через заднее отверстие.

Дисплей Galaxy Z Flip3 складной, и это ясно показано на видео с разборкой. Гибкий дисплей Galaxy Z Flip 3 находится в верхней части новой, обновленной складной петли. Изящная внутренняя структура означает, что Galaxy Z Flip3 — это не смартфон, который может разбирать любой человек. У вас должны быть необходимые инструменты, а также опыт. Оценка ремонтопригодности составляет 4/10.

Внутреннее устройство Samsung Galaxy Z Flip3 также включает аккумулятор емкостью 2370 мАч, большую графитовую площадку для оптимального управления теплом, блок динамиков и порты.

Источник — Astera.