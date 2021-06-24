Суб-бренд Realme в ДИЗО будет проводить мероприятие запуска 1 июля. Предполагается, что компания может анонсировать первые продукты Dizo, такие как DIZO GoPods, GoPods D и DIZO Watch, на предстоящем мероприятии по представлению. Ожидается, что компания также анонсирует функциональные телефоны DIZO Star 500 и Star 300, которые недавно были сертифицированы FCC. Видео с распаковкой функционального телефона DIZO Star 300 появилось на YouTube, чтобы показать, чего ожидать от устройства.

Ниже показан фрагмент из видео распаковки. Спереди можно увидеть цветной дисплей диагональю 4,5 см и клавиатуру. На задней стороне устройства есть большой модуль вверху, в котором справа находится камера VGA и светодиодная вспышка, а слева — динамик.

На задней панели телефона также можно увидеть крупный логотип DIZO. Светодиодная вспышка работает как фонарик. Для меломанов он оснащен mp3-плеером и FM-радио. Телефон поддерживает 8 языков.

Star 300 оснащен батареей емкостью 2550 мАч, которая поддерживает зарядку 5 Вт. Он предлагает 32 МБ оперативной памяти, 32 МБ внутренней памяти и слот для хранения, поддерживающий до 64 ГБ карты microSD. Устройство весит 105 граммов и имеет толщину 13,4 мм.

Источник — Astera.