Входные группы: особенности и виды

Входной группой называется комплекс различных инженерных и архитектурных субъектов, которыекото рые располагаются возле входа в какое-либо здание. Обычно она включает в себя такие элементы, как тамбур, крыльцо, навес, пандус, лестницу и колонны. Эта совокупность защищает от неблагоприятных атмосферных явлений — снега, дождя и ветра, а также от ненужных посторонних взглядов, плюс играет декоративную функцию.

Главное преимущество входных групп – способность в кратчайшие сроки возвести крытое помещение у входной двери в здание, которое будет хорошо просматриваться изнутри и снаружи. У входных групп есть и другие плюсы: хорошая звукоизоляция, герметичность, легкость в обслуживании, возможность демонтажа и дальнейшего использования в другом месте, высокая светопропускная способность, совместимость с различными архитектурными стилями зданий, хорошая защита от грязи и осадков, красивый внешний вид, а также возможность использования внутренней площади как закрытую летнюю площадку.

Базовые элементы входных групп

Двери — неотъемлемый компонент практически любого вида здания. Если речь о входной группе для частных домов, то в этом случае они, чаще всего, будут иметь распашную конструкцию. Допустимо несколько вариантов для многоэтажных строений и различных коммерческих структур:

Маятниковые двери. Их ставят в больших и широких проемах, в тех зданиях, где наблюдается высокая проходимость. В этом случае створки дверей могут распахиваться наружу и внутрь.

Раздвижные двери, створки которых смещаются исключительно в одну сторону.

Радиусные двери применяют в просторных проемах, где минимальный радиус открытия от 1,5 метров. Их используют в крупных ТЦ, концертных площадках и спортивных комплексах.

Онинг — каркас из металла, который обтянут плотной тканью из винила. Его функция — защита от осадков. Нередко он используется в качестве места для демонстрации рекламных объявлений.

Маркиз является каркасом из алюминия, который обработан тканью. Маркиз оберегает здание от дождя и солнца, при этом не загораживает вид из окон. Его ставят над дверью, также он может быть использован в качестве рекламы.

Крыльцо с лестницей. Этот элемент обычно устанавливается в здании с цокольным этажом. В таком оформлении обычно используют кладку из камня, кованые поручни и столбы.

Пандус — самая известная проблемой, с которой сталкиваются проектировщики при разработке макета входной группы. Обычно он требуется на крупных общественных и коммерческих объектах.

Материалы для производства

Обычно во входную группу входят двери и козырек. Наиболее распространенными материалами для производства таких конструкций являются металл (алюминий), поликарбонат и пластик (ПВХ).

Металлические входные группы

Металлические (алюминиевые) входные группы — это долговечные и прочные конструкции, которые производятся с использованием современных технологий. Сейчас производители предлагают различные виды алюминиевых конструкций. Они могут быть выполнены с остеклением или без такового. Большинство из них производятся с 90%-ным остеклением. Классическая комплектация входной группы из алюминиевого профиля состоит из дверного полотна, крыши, козырька, навеса, лестницы, пандуса, а также холодного или теплого тамбура. Соответственно, бывают холодные и теплые входные группы. Входные группы из металла — оптимальное решение по компромиссу между стоимостью и качеством. Кроме того возможно производство каркаса любого размера и формы, что в значительной мере позволяет увеличить вариации оформления входа.

Пластиковые входные группы

Входные группы из ПВХ представляют собой конструкции различных форм — прямоугольных, радиусных, линейных или многоугольных. По сути они являются комбинацией из нескольких профилей и пристроены к одной стене здания. Входные группы из ПВХ размещают у главных входов в торговые и общественные объекты. В зависимости от типа строения их можно дополнить такими дополнительными элементами, как перила, ступеньки и навесы.

Поликарбонат

Входные группы их поликарбоната превосходят варианты из ПВХ по внешнему виду и прочности. Такие входные группы являются самым практичным вариантом на сегодняшний день. Поликарбонат — прочный материал, хорошо выдерживает удары тяжелых предметов, а по визуальным свойствам не отличается от стекла. Остановки для общественного транспорта, козырьки и навесы, которые сделаны из поликарбоната, на улицах городов стали уже привычны для всех нас.