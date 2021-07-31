Google выпустил Android Gingerbread в декабре 2010 года. Хотя его поддержка закончилась много лет назад, на некоторых устройствах все еще работает эта примитивная версия Android, которой в настоящее время более 10 с половиной лет. Согласно новому объявлению, эти древние устройства, а также другие устройства, работающие под управлением даже более старых версий Android, станут более бесполезными к концу сентября.

В соответствии с докладом по 9to5Google, Google послал по электронной почте для пользователей с устройствами под управлением Android 2.3.7 Gingerbread и низкая. В письме говорится, что 26 сентября поисковый гигант прекращает поддержку входа в учетную запись Google в этих старых версиях Android.

Google рекомендует пользователям обновиться до более новой версии Android (3.0+), если есть возможность. В противном случае они могут продолжать использовать некоторые службы Google через веб-браузер телефона.

Источник — Astera.