Главная » Новости

Вход в аккаунт Google не будет работать на Android Gingerbread и ниже с 27 сентября

На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

Google выпустил Android Gingerbread в декабре 2010 года. Хотя его поддержка закончилась много лет назад, на некоторых устройствах все еще работает эта примитивная версия Android, которой в настоящее время более 10 с половиной лет. Согласно новому объявлению, эти древние устройства, а также другие устройства, работающие под управлением даже более старых версий Android, станут более бесполезными к концу сентября.

Вход в аккаунт Google не будет работать на Android Gingerbread и ниже с 27 сентября

В соответствии с докладом по 9to5Google, Google послал по электронной почте для пользователей с устройствами под управлением Android 2.3.7 Gingerbread и низкая. В письме говорится, что 26 сентября поисковый гигант прекращает поддержку входа в учетную запись Google в этих старых версиях Android.

Google рекомендует пользователям обновиться до более новой версии Android (3.0+), если есть возможность. В противном случае они могут продолжать использовать некоторые службы Google через веб-браузер телефона.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов