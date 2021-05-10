Вьетнамский бренд VinSmart покидает рынок смартфонов

Вьетнамский бренд VinSmart покидает рынок смартфонов10.05.2021 23:21
Еще в 2019 году компания презентовала на российском рынке четыре смартфона, а недавно выяснилось, что производитель намерен прекратить выпуск таких устройств.
По словам представителей бренда, они покинут рынок смартфонов, а вместо этого компания сосредоточится на создании умных автомобилей, домов и городов.
По всей видимости VinSmart не выдержала конкуренции, выпуская недорогие устройства. При этом производитель не стал пытаться войти в премиальный сегмент.
В VinSmart признали, что они не смогут успешно конкурировать на рынке, поэтому было принято решение сосредоточится в других направлениях.
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