Вьетнамский бренд VinSmart покидает рынок смартфонов

Еще в 2019 году компания презентовала на российском рынке четыре смартфона, а недавно выяснилось, что производитель намерен прекратить выпуск таких устройств.

По словам представителей бренда, они покинут рынок смартфонов, а вместо этого компания сосредоточится на создании умных автомобилей, домов и городов.

По всей видимости VinSmart не выдержала конкуренции, выпуская недорогие устройства. При этом производитель не стал пытаться войти в премиальный сегмент.

В VinSmart признали, что они не смогут успешно конкурировать на рынке, поэтому было принято решение сосредоточится в других направлениях.