«Ветер» работает над запуском FPV-дронов в составе роя с помощью ИИ

Российские специалисты разрабатывают рой FPV-дронов, которые будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщила компания «Ветер».

Каждый дрон будет получать своё задание перед полётом и сможет летать самостоятельно, передавая видео в реальном времени.

При этом управление роем будет происходит с одного рабочего места.

Также в компании рассказали, что каждый месяц на специальную военную операцию они поставляют 3000 дронов.

Модель «Ветер 10» может нести до 3,5 кг, а «Ветер 13» — до 8 кг. Дроны могут развивать скорость до 150 км/ч и летать на расстояние до 20 км.