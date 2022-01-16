Весной 2022 года в РФ намерены запустить новое мобильное приложение «Госуслуги»

Запуск новой версии анонсировали в Минцифры, назвав ее суперприложением, которое будет подстраиваться под учетную запись исходя из интересов пользователя.

Пока известно, что запуск нового мобильного приложения «Госуслуги» запланирован на весну, но точные сроки не называют.

Стоит отметить, что актуальная версия приложения появилась еще в 2012 году. Его скачивали более 50 млн раз.

В особом представлении приложение не нуждается, но стоит отметить, что в скором времени с помощью портала планируется оформление всех справок, пособий и социальных льгот.

Ожидается, что уже к 2024 году доля пользователей достигнет 85% населения РФ.