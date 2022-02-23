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Весеннее обновление популярных браузеров будет причиной сбоя интернета

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Если вовремя ничего не сделать, то с новых версий браузеров перестанут открываться некоторые сетевые ресурсы.
Весной некоторые браузеры обновятся до 100-й версии. Так, Google Chrome обновят 29 марта, в мае выпустят Mozilla FireFox 100-й версии, и эти популярные браузеры не смогут открыть некоторые сайты.

При открытии сайта, браузер отправляет информацию о себе, чтобы ресурс понимал, кто им пользуется и как ему нужно себя вести, чтобы отображаться на экране корректно.

К примеру, стриминговый сервис HBO Go, корпоративный месседжер Slack и поисковая платформа Yahoo может воспринимать только двухзначную версию браузера, а весной  появятся трехзначные версии.

Сейчас ведется работа по выявлению сайтов, которые не смогут работать с новыми версиями браузеров, и возможно из-за этой проблемы выход 100-й версии состоится позже.

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