Весеннее обновление популярных браузеров будет причиной сбоя интернета

Если вовремя ничего не сделать, то с новых версий браузеров перестанут открываться некоторые сетевые ресурсы.

Весной некоторые браузеры обновятся до 100-й версии. Так, Google Chrome обновят 29 марта, в мае выпустят Mozilla FireFox 100-й версии, и эти популярные браузеры не смогут открыть некоторые сайты.

При открытии сайта, браузер отправляет информацию о себе, чтобы ресурс понимал, кто им пользуется и как ему нужно себя вести, чтобы отображаться на экране корректно.

К примеру, стриминговый сервис HBO Go, корпоративный месседжер Slack и поисковая платформа Yahoo может воспринимать только двухзначную версию браузера, а весной появятся трехзначные версии.

Сейчас ведется работа по выявлению сайтов, которые не смогут работать с новыми версиями браузеров, и возможно из-за этой проблемы выход 100-й версии состоится позже.