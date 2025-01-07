Vertu сделает люксовый кнопочный телефон Signature S+ на базе Android

Компания Vertu готовит к выпуску кнопочный телефон Signature S+, который будет работать на Android и отличаться роскошным дизайном из премиальных материалов.

По информации портала Mobiltelefon, устройство будет оснащено чипом Qualcomm Snapdragon 662, выпущенным еще в 2020 году, и предложит 256 ГБ встроенной памяти, поддержку LTE и Wi-Fi 5.

Одной из ключевых особенностей телефона станет система искусственного интеллекта, способная переводить звонки на любой язык в реальном времени. Другие функции ИИ пока не раскрыты.

Телефон будет иметь 1,98-дюймовый экран, аккумулятор на 1300 мАч и разъем USB-C для зарядки. Vertu Signature S+ будет доступен в различных вариантах отделки, включая кожу, драгоценные металлы и керамику с сапфировым стеклом, что значительно увеличит его стоимость.