Vertu из Nubia Flip сделала люксовую раскладушку Ironflip стоимостью $7200

Основой для новых устройств от Vertu стал раскладной смартфон стоимостью 600 долларов.

Известный производитель люксовых телефонов Vertu представил свой новый смартфон в раскладном форм-факторе под названием Vertu Ironflip.

Vertu Ironflip имеет ряд заметных отличий от Nubia Flip, которые делают его не только более дорогим, но и более премиальным.

Одним из основных технических отличий является использование высококлассного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вместо Snapdragon 7 Gen 1, который присутствует в Nubia Flip.

Также Vertu Ironflip оснащен 65-ваттной зарядкой, вместо 33-ваттной, и сканером отпечатков пальцев, перемещенным на боковую грань устройства.

Кроме того, Vertu Ironflip предлагает различные варианты оформления с использованием натуральной кожи разных типов и расцветок. Цена на Vertu Ironflip варьируется от 4500 до 7200 долларов, в то время как Nubia Flip продается за 600 долларов в США.

Другие характеристики Vertu Ironflip включают гибкий 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2790 x 1188 пикселей, внешний 1,43-дюймовый экран с разрешением 466 x 466 пикселей, основную камеру с разрешением 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, аккумулятор емкостью 4310 мА·ч, операционную систему Android 13, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

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