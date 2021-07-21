Версия Tecno Pop 4 LTE представлена ​​на Филиппинах за 3590 песо

Китайский производитель смартфонов Tecno Mobile представил на Филиппинах смартфон Tecno Pop 4 LTE. Pop 4 LTE, похоже, адаптирован для рынка Филиппин и очень доступен по заявленной цене в 3590 песо (~ 71 доллар), что является самым дешевым из возможных.

Tecno заняла свою нишу в мире как компания, уделяющая значительное внимание нижнему сегменту потребительского спектра, поставляя несколько хорошо оснащенных смартфонов по весьма впечатляющим и доступным ценам по всему миру. Возможная особенность Tecno Pop 4 LTE заключается в том, что он может работать на более дешевом и менее мощном чипсете, что сказывается на производительности. Четырехъядерный процессор MediaTek и операционная система Android 10 Go Edition придадут ему некоторый импульс.

Характеристики выглядят хорошо для своей цены, поскольку Tecno Pop 4 LTE имеет установку с двумя SIM-картами, массивную батарею емкостью 5000 мАч и 6,52-дюймовый IPS-экран высокой четкости. Спецификация памяти для Tecno Pop 4 LTE составляет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, которая расширяется через слот MicroSD. 2 ГБ ОЗУ подразумевают, что устройство не может вместить много приложений из-за ограниченного пространства. Настройка камеры состоит из передней и задней камеры на 5 МП, причем задняя камера также оснащена QVGA (AI) и светодиодной вспышкой. Смартфон поддерживает 4G LTE, что отличает его от оригинальной POP 4, выпущенной в прошлом году. Кроме того, есть сканер отпечатков пальцев, установленный на задней панели, как дополнительный уровень безопасности для пользователя.

Tecno Pop 4 LTE поддерживает беспроводную связь и Bluetooth, имеет функцию GPS и уже доступен на Филиппинах.

Источник — Astera.