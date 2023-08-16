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Verge: Xbox будет блокировать аккаунты за мат и оскорбления при переписке

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Компания Microsoft объявила о внедрении новой системы наказаний для игроков в экосистеме Xbox, с целью борьбы с нарушениями стандартов сообщества. Согласно этой системе, игроки, нарушившие правила, будут подвергаться различным санкциям в зависимости от тяжести нарушения.

Verge: Xbox будет блокировать аккаунты за мат и оскорбления при переписке

Новая система предусматривает восемь уровней нарушений и санкций. Игрок, получивший первое предупреждение за нарушение стандартов, может впоследствии получить дополнительные предупреждения за подобные нарушения. В зависимости от тяжести нарушения, игрок может получить от одного до трех предупреждений одновременно. Каждому уровню нарушения соответствует определенная санкция, начиная от блокировки на один день за два нарушения и заканчивая блокировкой аккаунта на год за восемь нарушений.

Санкции ограничивают доступ игроков к функциям обмена сообщениями, мультиплееру и другим социальным возможностям в экосистеме Xbox. Предупреждения будут накапливаться в течение шести месяцев и после этого будут аннулироваться.

Эта новая система является частью общей стратегии Xbox по борьбе с оскорблениями и токсичностью на платформе. В предыдущих обновлениях стандартов сообщества Xbox были определены неприемлемые виды поведения, а также в 2022 году был выпущен отчет о действиях, предпринятых для модерации контента.

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