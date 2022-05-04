Verbatim представила внешний SSD, на который записать данные можно только 1 раз

Сейчас все пользуются перезаписываемыми устройствами, но в мире до сих пор нужны системы хранения информации, которые невозможно удалить обычным способом.

Verbatim выпустила внешний SSD, на который информацию можно записать только один раз.

Накопитель на 128 ГБ под названием SWOVA128G работает через интерфейс USB 3.2 Gen1.

Он рассчитан на длительное хранение информации, на протяжении минимум 10 лет.

Запись на память осуществляется только через операционные системы Windows 10 или Windows 11 с установленным NET 4.8.

Предположительно, для этого используется специальная утилита. Подробностей про Verbatim SWOVA128G пока не раскрывают, как и цены, но было отмечено, что считывать записанную информацию можно с устройств, работающих под управлением MacOS, ChromeOS, iOS, Android, Windows 8.1, 10 или 11.