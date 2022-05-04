Главная » Новости

Verbatim представила внешний SSD, на который записать данные можно только 1 раз

На чтение 1 мин Просмотров 60 Опубликовано

Сейчас все пользуются перезаписываемыми устройствами, но в мире до сих пор нужны системы хранения информации, которые невозможно удалить обычным способом.
Verbatim выпустила внешний SSD, на который информацию можно записать только один раз.
Накопитель на 128 ГБ под названием SWOVA128G работает через интерфейс USB 3.2 Gen1.

Он рассчитан на длительное хранение информации, на протяжении минимум 10 лет.

Запись на память осуществляется только через операционные системы Windows 10 или Windows 11 с установленным NET 4.8.

Предположительно, для этого используется специальная утилита. Подробностей про Verbatim SWOVA128G пока не раскрывают, как и цены, но было отмечено, что считывать записанную информацию можно с устройств, работающих под управлением MacOS, ChromeOS, iOS, Android, Windows 8.1, 10 или 11.

Verbatim
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.