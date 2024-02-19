«Ведомости»: за 2023 год в РФ заметно выросли продажи коробочных ОС Windows

Представитель онлайн-площадки Wildberries сообщил о растущем интересе пользователей в России к приобретению лицензий на продукты Microsoft, такие, как операционная система Windows и офисный пакет Office 365, пишут «Ведомости».

Электронные ключи для активации Office 365 оказались особенно популярными. Кроме продуктов Microsoft, пользователи также приобретали программы Carbit, графический редактор Canva и программы VPN.

В «М.Видео-Эльдорадо» и на платформе «Авито» также наблюдался рост продаж компьютерного ПО. На «М.Видео-Эльдорадо» большим спросом пользовались офисные пакеты и антивирусные программы.

Увеличение продаж софта связывают с восстановлением ассортимента и появлением новых игроков на рынке, а также с ростом спроса на компьютерную технику, которая часто приобретается в комплекте с ПО.