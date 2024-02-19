Главная » Новости

«Ведомости»: за 2023 год в РФ заметно выросли продажи коробочных ОС Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Представитель онлайн-площадки Wildberries сообщил о растущем интересе пользователей в России к приобретению лицензий на продукты Microsoft, такие, как операционная система Windows и офисный пакет Office 365, пишут «Ведомости».

Электронные ключи для активации Office 365 оказались особенно популярными. Кроме продуктов Microsoft, пользователи также приобретали программы Carbit, графический редактор Canva и программы VPN.

В «М.Видео-Эльдорадо» и на платформе «Авито» также наблюдался рост продаж компьютерного ПО. На «М.Видео-Эльдорадо» большим спросом пользовались офисные пакеты и антивирусные программы.

Увеличение продаж софта связывают с восстановлением ассортимента и появлением новых игроков на рынке, а также с ростом спроса на компьютерную технику, которая часто приобретается в комплекте с ПО.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.