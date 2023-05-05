«Ведомости»: VK разрабатывает аналог приложения для знакомств Tinder для России

VK быстро реагирует на уход зарубежных сервисов, и уже готовит приложение для знакомств, которое способно заменить Tinder.

Новый сервис от VK могут запустить летом, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Новый сервис будет не привязан к аккаунту в социальной сети «ВКонтакте», то есть это будет полностью независимый сервис, так как в социальной сети уже существует «VK Знакомства».

Этот сервис находится в отдельной вкладке и интегрирован в другие сервисы социальной сети. Напомним, недавно Match Group, владеющая сервисом для онлайн-знакомств Tinder, объявила об уходе из России к 30 июня.