«Ведомости»: в Москве создали приложение «Мой ID» для хранения документов в смартфоне

В столице России было разработано приложение для хранения цифровых копий документов, которое уже можно скачать в магазине приложений App Store, Google Play, AppGalery, RuStore и RuMarket.

Разработкой программы для смартфонов «Мой ID» занималось ГКУ «Инфогород». Эта организация является подведомственной Департаменту информационных технологий Москвы.

В «Мой ID» москвичи могут хранить свои основные документы, а также информацию о домашнем питомце, едином читательском документе и карте москвича.

Причем некоторые документы будут доступны в виде штрих-кода, который можно будет предъявлять в столичных учреждениях для получения услуг.

Сейчас в «Мой ID» можно хранить до 9 видов документов, причем их можно перенести из личного кабинета с сайта mos.ru.