«Ведомости»: продажи флагманов от Apple и Samsung составляют лишь четверть от общего рынка

В 2023 году рынок смартфонов в России стал очень сильно меняться, россияне стали чаще приобретать модели среднего и начального уровня.

Газета «Ведомости» со ссылкой на вице-президента «М.Видео-Эльдорадо» Тагира Калимуллина написала, что в этом году продажи флагманских смартфонов брендов Apple и Samsung в штуках составляют всего 25%.

Для сравнения в 2021 году этот показатель превышал 70% от общих продаж смартфонов.

Но несмотря на небольшие продажи флагманов Apple и Samsung, они занимают около половины рынка в денежном выражении.

На падение спроса влияют не только китайские смартфоны, но также и санкции, из-за которых в аппаратах Apple были отключены важные функции.