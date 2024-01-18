«Ведомости»: переполненные склады вынудили автодилеров чаще предлагать скидки

Автодилеры в России столкнулись с проблемой переполненных складов и решили привлечь покупателей с помощью скидок на новые легковые автомобили.

По информации газеты «Ведомости», в январе текущего года склады дилеров заполнились до максимума, особенно китайскими машинами, и достигли объемов двухмесячных продаж. Это привело к необходимости автодилеров предлагать различные акции, чтобы продолжать реализацию автомобилей.

Один из дилеров российских машин, компания «БН-моторс», отметил уменьшение продаж модели Lada Vesta в два раза из-за перегрузки складов.

Президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин также подтвердил, что склады дилеров стали переполнены, особенно китайскими автомобилями.

Для стимулирования продаж многие бренды, включая Chery, Exeed и Haval, начали проводить акции и предлагать скидки уже в декабре прошлого года. Они поняли, что конкуренция на рынке высока и приходится снижать цены для привлечения покупателей.

Однако, рынок автомобилей в России испытывает снижение покупательской активности из-за повышения ключевой ставки и увеличения утилизационного сбора. В то же время, дилерам продолжают поступать автомобили, заказанные еще в середине 2023 года. Это означает, что дилеры получают больше машин, чем могут реализовать, что снижает их прибыльность.

Согласно эксперту в автомобильной индустрии, акции и скидки для покупателей оказывают положительное влияние на продажи. В январе текущего года продажи автомобилей превысили прошлогодние показатели. Покупатели осознают, что стоит поторопиться, так как с окончанием акций и освобождением складов цены могут увеличиться.