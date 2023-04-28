Главная » Новости

«Ведомости»: МТС будет снимать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

МТС намерена снимать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета с мобильного устройства.
Российский оператор начал рассылку сообщений свои абонентам с предупреждением. В тексте сообщения указано, что с 4 мая будет взиматься плата за раздачу интернета со смартфона другим абонентам.

«Ведомости» опубликовало текс сообщения, которое получают абоненты МТС.

В нем говорится:

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства».

В МТС уже подтвердили, что вводится новая опция для клиентов, она коснется только ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.