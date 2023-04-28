«Ведомости»: МТС будет снимать дополнительную плату за раздачу интернета с телефона

МТС намерена снимать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета с мобильного устройства.
Российский оператор начал рассылку сообщений свои абонентам с предупреждением. В тексте сообщения указано, что с 4 мая будет взиматься плата за раздачу интернета со смартфона другим абонентам.
«Ведомости» опубликовало текс сообщения, которое получают абоненты МТС.
В нем говорится:
«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства».
В МТС уже подтвердили, что вводится новая опция для клиентов, она коснется только ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом.