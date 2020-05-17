Веб-версия WhatsApp получила неофициальную темную тему

Веб-версия WhatsApp получила неофициальную темную тему17.05.2020 13:53
В мобильном приложении WhatsApp уже есть тёмный режим, но в веб-версии WhatsApp пока используется светлая тема, и когда появится темная неизвестно.
Но каждый желающий уже может в веб-версии WhatsApp активировать «темную» тему, а для этого нужно будет в коде странице добавить слово dark.
Тематический ресурс WABetaInfo опубликовал инструкцию по активации темной темы в веб-версии популярного мессенджера.
Для этого пользователю нужно навести курсор мыши в область вне чата, нажать правую кнопку и выбрать пункт Inspect (Просмотр кода).
В открывшемся коде нужно найти строку body class= «web», и в этой строке нужно заменить слово «web» на «web dark».
После этого активируется темный режим. Для возврата к светлой теме, в строке нужно убрать «dark». Стоит отметить, что описанный способ является неофициальным.
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