Веб-версия WhatsApp получила неофициальную темную тему

В мобильном приложении WhatsApp уже есть тёмный режим, но в веб-версии WhatsApp пока используется светлая тема, и когда появится темная неизвестно.

Но каждый желающий уже может в веб-версии WhatsApp активировать «темную» тему, а для этого нужно будет в коде странице добавить слово dark.

Тематический ресурс WABetaInfo опубликовал инструкцию по активации темной темы в веб-версии популярного мессенджера.

Для этого пользователю нужно навести курсор мыши в область вне чата, нажать правую кнопку и выбрать пункт Inspect (Просмотр кода).

В открывшемся коде нужно найти строку body class= «web», и в этой строке нужно заменить слово «web» на «web dark».

После этого активируется темный режим. Для возврата к светлой теме, в строке нужно убрать «dark». Стоит отметить, что описанный способ является неофициальным.