Вчера, 2 сентября состоялся релиз Baldur’s Gate 3 на PS5

2 сентября на PlayStation 5 состоялся запуск игры Baldur’s Gate 3 в режиме раннего доступа, доступного для цифрового расширенного и коллекционного издания.

В версию игры для консоли включены все четыре патча и два значительных обновления, которые были выпущены для PC-версии. Кроме того, студия Larian опубликовала трейлер, который получил возрастное ограничение на платформе YouTube.

Baldur’s Gate 3 была выпущена для ПК 3 августа 2023 года и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. 6 сентября игра станет доступной для пользователей PlayStation 5. На платформе Steam игра достигла пика онлайн-популярности с более чем 875 тысяч игроков.