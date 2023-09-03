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Вчера, 2 сентября состоялся релиз Baldur’s Gate 3 на PS5

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2 сентября на PlayStation 5 состоялся запуск игры Baldur’s Gate 3 в режиме раннего доступа, доступного для цифрового расширенного и коллекционного издания.

Вчера, 2 сентября состоялся релиз Baldur’s Gate 3 на PS5

В версию игры для консоли включены все четыре патча и два значительных обновления, которые были выпущены для PC-версии. Кроме того, студия Larian опубликовала трейлер, который получил возрастное ограничение на платформе YouTube.

Baldur’s Gate 3 была выпущена для ПК 3 августа 2023 года и получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков. 6 сентября игра станет доступной для пользователей PlayStation 5. На платформе Steam игра достигла пика онлайн-популярности с более чем 875 тысяч игроков.

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