Ватикан разработал и предложил этические принципы для ИИ

Предложения Ватикана уже подержали две крупнейшие в мире американские компании.

Папская академия предложила свод правил для искусственного интеллекта (ИИ).

Предлагается при разработке систем уважать частную жизнь человека, учитывать потребности людей, а также соблюдать права человека.

Предложенные принципы уже поддержали в Microsoft и IBM, а за ними должны последовать и другие.

Пока никто не знает, как реализовывать в системах ИИ предложенную инициативу.

Впрочем, Ватикан не первый, кто предложил подобные этнические правила. Ранее Пентагон принял свод правил, в которых прописано, что ИИ должен быть ответственным, понятным, управляемым и надежным.