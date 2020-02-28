Ватикан разработал и предложил этические принципы для ИИ

Ватикан разработал и предложил этические принципы для ИИ28.02.2020 23:24
Предложения Ватикана уже подержали две крупнейшие в мире американские компании.
Папская академия предложила свод правил для искусственного интеллекта (ИИ).
Предлагается при разработке систем уважать частную жизнь человека, учитывать потребности людей, а также соблюдать права человека.
Предложенные принципы уже поддержали в Microsoft и IBM, а за ними должны последовать и другие.
Пока никто не знает, как реализовывать в системах ИИ предложенную инициативу.
Впрочем, Ватикан не первый, кто предложил подобные этнические правила. Ранее Пентагон принял свод правил, в которых прописано, что ИИ должен быть ответственным, понятным, управляемым и надежным.
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