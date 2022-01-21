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Смартфоны Samsung Galaxy S22 с процессором Exynos будут запущены в меньшем количестве регионов

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На европейский рынок флагманские смартфоны от Samsung, как и ранее будут поставляться с процессором Exynos.
Сетевой информатор раскрыл информацию про регионы где Galaxy S22 будет предлагаться с Snapdragon 8 Gen 1.

Этот процессор будут устанавливать в смартфоны предназначенные для Южной Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии.

На европейском рынке Galaxy S22 будет доступен только с SoC Exynos 2200, а вот в Западной Азии, Ближнем Востоке и Африке смартфоны предложат с процессорами Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Samsung Galaxy S22
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