Смартфоны Samsung Galaxy S22 с процессором Exynos будут запущены в меньшем количестве регионов

На европейский рынок флагманские смартфоны от Samsung, как и ранее будут поставляться с процессором Exynos.

Сетевой информатор раскрыл информацию про регионы где Galaxy S22 будет предлагаться с Snapdragon 8 Gen 1.

Этот процессор будут устанавливать в смартфоны предназначенные для Южной Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии.

На европейском рынке Galaxy S22 будет доступен только с SoC Exynos 2200, а вот в Западной Азии, Ближнем Востоке и Африке смартфоны предложат с процессорами Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1.