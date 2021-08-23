Вариант Samsung Galaxy Tab S7 FE с Wi-Fi скоро появится в Индии

Samsung представила Galaxy Tab S7 FE в Индии в июне. Планшет в стране продается только в сотовом варианте. Два месяца спустя Amazon сообщает о появлении в регионе Galaxy Tab S7 FE, поддерживающего только Wi-Fi.

Согласно целевой странице на Amazon, Samsung Galaxy Tab S7 FE (WiFi) будет поставляться с S Pen в коробке, как и ранее выпущенная модель сотовой связи LTE. Кроме того, на странице также освещены некоторые ключевые особенности этого продукта, которые идентичны функциям сотовой версии.

Ранее в этом месяце Samsung запустила Galaxy Tab S7 FE (WiFi) в США с другой SoC, Snapdragon 778G. Для тех, кто не знает, сотовый вариант, который продается в Индии, а также в других регионах, имеет чипсет Snapdragon 750G.

Из-за глобальной нехватки полупроводников запуск Galaxy Tab S7 FE (WiFi) в Индии также может иметь SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Если это так, то эта будущая модель будет мощнее, чем уже доступная версия LTE.

Кроме того, поскольку варианты с Wi-Fi обычно дешевле, чем модели с сотовой связью, Samsung Galaxy Tab S7 FE (WiFi) для Индии может быть оценен ниже стартовой цены (46 999 фунтов стерлингов) варианта LTE.

К сожалению, неизвестно, когда этот планшет будет доступен для покупки в Индии. На странице-тизере Amazon просто написано «Скоро будет» с кнопкой «Уведомить меня».

Источник — Astera.