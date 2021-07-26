iQOO, суббренд Vivo, производящий смартфоны премиум-класса, еще в апреле выпустил на рынок Индии смартфон iQOO 7 5G. На тот момент устройство было анонсировано в двух цветовых вариантах — Solid Ice Blue и Storm Black.

Несколько дней назад компания анонсировала на рынке третий вариант окраски — Monster Orange. Теперь этот новый iQOO 7 5G в цвете Monster Orange доступен для покупки в Индии через Amazon и iQOO.com по цене 31 990 фунтов стерлингов (~ 430 долларов США), который предлагает вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

В рамках предложения Amazon Prime Day по запуску компания предоставляет фиксированную скидку в размере 2000 фунтов стерлингов с купонами Amazon, а также замену экрана в течение 6 месяцев. Клиенты с кредитной или дебетовой картой HDFC также могут получить 10-процентную скидку.

Технические характеристики смартфона остались прежними. Он оснащен 6,62-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с разрешением экрана 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 20: 9, поддержкой HDR10 +, яркостью до 1300 нит и MEMC.

Внизу устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870. Хотя он поставляется с максимальной памятью 12 ГБ, этот вариант цвета Monster Orange предлагает только одну модель, которая включает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Телефон также поддерживает систему жидкостного охлаждения и графитовую плату площадью 6000 мм², которая снижает температуру до 11 процентов.

Что касается потребностей фотографии, есть 48-мегапиксельный датчик основной камеры Sony IMX598 в сочетании с 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный монохромный датчик глубины. На передней панели он оснащен 16-мегапиксельным сенсором камеры, позволяющим пользователям делать селфи и совершать видеозвонки.

Датчик отпечатков пальцев на дисплее для дополнительной безопасности, а телефон также поставляется с 4D Game Vibration 3.0 для улучшения игрового процесса. Он работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с настраиваемым пользовательским интерфейсом Funtouch OS 11.1. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Источник — Astera.