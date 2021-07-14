В прошлом месяце Honor — бренд смартфонов, который в начале этого года стал независимым от Huawei — выпустил свои флагманские смартфоны серии Honor 50. Он анонсировал три устройства в линейке — Honor 50, 50 Pro и 50 SE.

Смартфоны поступили в продажу в Китае пару недель назад, и компания и во время первой продажи серии заявили, что ей удалось продать устройства на сумму более 500 миллионов юаней (около 77 миллионов долларов) в течение минуты.

Теперь компания подтвердила на Weibo, что модель Honor 50 с 12 ГБ оперативной памяти будет доступна для покупки в Китае с 16 июля. Он будет стоить 3399 юаней, что примерно равно 525 долларам. Для справки, модель 8 ГБ + 128 ГБ стоит 2699 юаней (~ 417 долларов США), а модель 8 ГБ + 256 ГБ — 2999 юаней (~ 463 доллара США).

Согласно спецификациям, Honor 50 оснащен 6,57-дюймовым изогнутым OLED-экраном, который поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации касания 300 Гц. Под капотом устройство работает на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G, которая использует 6-нм техпроцесс и архитектуру Kryo 670.

ЦП состоит из одного суперядра с частотой 2,4 ГГц, трех больших ядер с частотой 2,2 ГГц и четырех малых ядер с частотой 1,9 ГГц. Что касается графики, то в процессор с поддержкой 5G интегрирован графический процессор Adreno 642L. Он также оснащен технологиями Honor GPU Turbo X и Link Turbo.

Что касается камеры, телефон оснащен 100-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На лицевой стороне есть 32-мегапиксельная камера для селфи.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 из коробки с собственным пользовательским интерфейсом Magic UI 4.2. Устройство питается от аккумулятора емкостью 4300 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Источник — Astera.