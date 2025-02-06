Главная » Новости

Valve может разрабатывать новые консоли на базе видеокарт AMD

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно слухам, компания Valve планирует создать две новые консоли — настольную и портативную, известную как Steam Deck 2. Ожидается, что они появятся не раньше 2026 года.

Информация поступила от испанского инсайдера под ником extas1s, который сообщил о разработке новых драйверов для видеокарт AMD серии Radeon RX 9070 с архитектурой RDNA 4.

На данный момент эти видеокарты предназначены только для настольных ПК и поддерживают новую технологию генерации кадров FSR 4.

Инсайдер отметил, что работа над драйверами указывает на активные планы Valve, хотя анонс Steam Deck 2, скорее всего, состоится позже, чем выход настольной консоли, получившей кодовое название Fremont.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.