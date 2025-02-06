Valve может разрабатывать новые консоли на базе видеокарт AMD

Согласно слухам, компания Valve планирует создать две новые консоли — настольную и портативную, известную как Steam Deck 2. Ожидается, что они появятся не раньше 2026 года.

Информация поступила от испанского инсайдера под ником extas1s, который сообщил о разработке новых драйверов для видеокарт AMD серии Radeon RX 9070 с архитектурой RDNA 4.

На данный момент эти видеокарты предназначены только для настольных ПК и поддерживают новую технологию генерации кадров FSR 4.

Инсайдер отметил, что работа над драйверами указывает на активные планы Valve, хотя анонс Steam Deck 2, скорее всего, состоится позже, чем выход настольной консоли, получившей кодовое название Fremont.