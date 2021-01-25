Valve и OpenBCI разработает нейроинтерфейс для трансляции игр прямо в мозг

Подключение компьютера напрямую к мозгу решило бы многие проблемы, которые сейчас наблюдается при использовании шлема виртуальной реальности.

Гейб Ньюэлл (генеральный директор Valve) рассказал, чем сейчас занимается его компания.

Специалисты ведут работы над интерфейсом для подключения компьютера к человеку.

Разработка ведется совместно с компанией OpenBCI, причем будущий софт будет с открытым исходным кодом, а значит его смогут использовать и другие независимые разработчики.

Гейб Ньюэлл считает, что «реальный мир будет казаться плоским, блеклым, размытым по сравнению с тем опытом, который можно будет создать прямо в мозге человека».

Подробностей про технологию нейрокомпьютерного интерфейса основатель Valve пока не раскрыл, так как проект находится на ранней стадии.