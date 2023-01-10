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VALL-E от Microsoft может подделать любой голос всего за 3 секунды прослушивания

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Microsoft с помощью своего нового искусственного интеллекта теперь может подделать любой голос человека, причем для этого будет достаточно записи голоса продолжительностью три секунды.

Microsoft рассказала про модель искусственного интеллекта VALL-E, которая разработан на базе EnCodec и является нейронной языковой моделью.

Вся система прослушивает голос человека, разделяет его на компоненты и может синтезировать его с учетом эмоционального тона.

Для системы достаточно записи продолжительностью три секунды. VALL-E не будет распространятся в открытом доступе с целью безопасности, чтобы нейросетью не воспользовались мошенники.

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