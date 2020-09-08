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Вакцину Pfizer и BioNTech могут выпустить на рынок уже в октябре

08.09.2020 09:19

Биотехнологическая компания BioNTech заявила в понедельник, что расширила текущее ключевое глобальное исследование своей вакцины-кандидата COVID-19, включив в нее испытания в ее родной стране Германии.

Регулятор вакцины в Германии, Институт Пауля Эрлиха, дал одобрение на Фазу 2/3 испытания экспериментальной вакцины, известной как BNT162b2, говорится в заявлении BioNTech и ее партнера Pfizer.

Глобальное испытание было начато в июле с целью охвата около 120 стран по всему миру и поиска в общей сложности до 30 000 участников. По словам BioNTech, в нем приняли участие более 25 000 участников, добавив, что еще не удалось получить одобрение для BNT162b2 уже в следующем месяце.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний разослали в штатах США уведомления, в которых им предлагалось подготовиться к вакцинации от коронавируса уже в конце октября или начале ноября. Есть опасения, что любая вакцина может быть не полностью протестирована и безопасна для распространения, и даже если это так, даже намек на политическую мотивацию подорвет доверие к ней.

Объявление CDC касалось двух кандидатов, обозначенных как «Вакцина А» и «Вакцина Б.». Требования к их распространению соответствуют двум вакцинам, которые проходят дальше всех в процессе испытания, одной от Modera, а другой от Pfizer.

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