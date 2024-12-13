Vivo запустит новый суббренд Jovi с тремя моделями смартфонов V50 и Y39

Китайская компания Vivo планирует создать новый суббренд смартфонов под названием Jovi, который будет отличаться от существующего бренда iQOO. Jovi уже использовался как название для ИИ-помощника и некоторых приложений, но теперь готов стать самостоятельным брендом.

Информация о Jovi появилась в базе данных GSMA, где указаны три устройства, которые будут выпущены под этим именем: Jovi V50, Jovi V50 Lite 5G и Jovi Y39 5G. Интересно, что у Jovi V50 и Vivo V50 одинаковые номера моделей, что может свидетельствовать о переименовании уже существующих устройств для новых рынков.

Хотя планы могут измениться и ничего не является официальным до официального объявления, база данных GSMA обычно считается надёжной. Однако Vivo ещё не представила ни одно из этих устройств, поэтому детали могут быть уточнены в будущем.

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