В зоне СВО испытают аэростат, увеличивающий дальность FPV-дронов до 40 км

Российские специалисты готовятся к испытаниям нового аэростатного комплекса, предназначенного для увеличения дальности полета FPV-дронов в зоне специальной военной операции. Этот комплекс, который будет использоваться в качестве ретранслятора сигнала, позволит значительно расширить радиус действия дронов, достигнув до 40 километров.

Изготовленная из полиэтилена низкого давления (ПНД), оболочка аэростата обладает уникальной особенностью — она не улавливается радиолокационными средствами, что делает его практически незаметным для радаров. Форма аэростата, напоминающая шар, еще больше снижает его заметность, и обнаружить его можно только на расстоянии до 500 метров.

Запланированные испытания пройдут в течение двух месяцев в тыловой зоне спецоперации, в сотрудничестве с школой операторов дронов «Архангел». Аэростат будет играть роль ретранслятора, что существенно улучшит видимость и дальность связи для FPV-дронов.

Теоретически, этот аэростат может увеличить дальность работы дронов до 70 километров, однако в реальных условиях предполагается, что она составит около 40 километров. Такой радиус вполне достаточен для выполнения задач на текущем этапе операции.