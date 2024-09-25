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В Южной Корее сделали летающую тележку Palletrone

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В мире, где тележки с шатающимися колесами встречаются повсюду, летающая тележка Palletrone предлагает инновационное решение. Этот многороторный дрон помещен в защитную клетку, создавая платформу для подъема грузов на высоту груди, что значительно упрощает их перемещение.

В Южной Корее сделали летающую тележку Palletrone

Palletrone имеет плоскую верхнюю поверхность для удобной загрузки и ручку, похожую на тележку для покупок. Оператор управляет движением дрона, прикладывая усилия к ручке, что позволяет контролировать траекторию полета и обеспечивать стабильность груза.

Несмотря на свои преимущества, Palletrone имеет некоторые ограничения. Его грузоподъемность составляет всего 2,93 кг, что недостаточно для более тяжелых грузов, а также он создает шум во время работы. Время полета также ограничено из-за емкости батарей.

Команда разработчиков рассматривает возможные применения технологии за пределами логистики. Например, с прикрепленной камерой Palletrone может служить летающим штативом для съемок. Также планируется разработка системы для подзарядки дрона в полете, что повысит его эксплуатационные возможности.

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