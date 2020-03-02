В Южной Корее из-за коронавируса приостановили работу заводы Samsung и LG

В Южной Корее из-за коронавируса приостановили работу заводы Samsung и LG02.03.2020 12:53
Корейский гиганты Samsung и LG закрыли свои предприятия после подтверждения случаев заражения коронавирусом Covid-19.
Сейчас в производственных цехах производится дезинфекция.
Были закрыты предприятия в Куми, а этот город находится недалеко от Тэгу, в котором и было обнаружено самое большое количество заболевших Covid-19.
Как пишет «ГазетаDAILY», закрыт завод, где выпускают Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy S20, а также предприятие LG, на котором производятся модули камер для iPhone.
Завод компании Samsung начнет работать во вторник, а вот LG пока не объявила, когда возобновит поставки комплектующих для смартфонов Apple.
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