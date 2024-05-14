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В Южной Африке FPV-дрон разогнали до 480 км/ч и установили мировой рекорд

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Отец и сын из семьи Белл разработали уникальный FPV-дрон, который оказался намного быстрее предыдущего рекордсмена, созданного профессиональной командой с поддержкой Red Bull.

Несмотря на отсутствие доступа к аэродинамической трубе для тестирования, эти кустарные изобретатели из Южной Африки создали дрон, способный разгоняться до 480 км/ч, превысив предыдущий рекорд на 130 км/ч.

Пути к успеху пары кустарных изобретателей были нелегкими. Они вынуждены были тестировать прототипы, высовывая их из окна движущегося автомобиля, так как не имели доступа к аэродинамической трубе.

Но даже после тщательной разработки и сборки дрон загорелся в воздухе во время первых испытаний из-за перегрева мотора.

После нескольких месяцев работы над проблемой и повторных испытаний они наконец-то создали дрон, который перестал воспламеняться и превзошел конкурента.

Демонстрация дрона Peregrine 2 Беллов вызвала настоящий ажиотаж. На двухстометровке он достиг скорости 480,23 км/ч, установив новый мировой рекорд. Этот дрон также стал самым быстрым в категории дронов с камерой на борту, способным разгоняться до более чем 400 км/ч.

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