В ЮФУ разработали портативный тренажер для тренировки внешнего дыхания

Студенческая команда Южного федерального университета (ЮФУ) работает над созданием устройства для тренировки внешнего дыхания.

Это устройство предназначено для использования спортсменами и людьми с медицинскими показаниями для тренировки дыхательной функции.

Проект получил высшую награду на международной Олимпиаде «IT-Планета 2023» и в программе «Неограниченные возможности» министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он разрабатывается на кафедре встраиваемых и радиоприемных систем Института радиотехнических систем и управления ЮФУ.

Устройство предназначено для использования в дыхательной гимнастике и будет предоставлять данные о параметрах дыхания на Android-устройство через Bluetooth. Пользователь сможет анализировать свои результаты и разрабатывать индивидуальные тренировочные программы для улучшения выносливости. Кроме того, устройство поможет детям правильно дышать при развитии речи.

Команда разработчиков уже создала прототип устройства, мобильное приложение-игру, интерфейс и дизайн корпуса. В будущем планируется добавить подставку и запасные насадки к устройству, пишет РБК

Представители команды уверены, что устройство будет востребовано, и они уже заинтересовали потенциальных партнеров. Вскоре оно станет доступным на рынке Ростовской области.