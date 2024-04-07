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В ЮФУ разработали портативный тренажер для тренировки внешнего дыхания

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Студенческая команда Южного федерального университета (ЮФУ) работает над созданием устройства для тренировки внешнего дыхания.

Это устройство предназначено для использования спортсменами и людьми с медицинскими показаниями для тренировки дыхательной функции.

Проект получил высшую награду на международной Олимпиаде «IT-Планета 2023» и в программе «Неограниченные возможности» министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Он разрабатывается на кафедре встраиваемых и радиоприемных систем Института радиотехнических систем и управления ЮФУ.

Устройство предназначено для использования в дыхательной гимнастике и будет предоставлять данные о параметрах дыхания на Android-устройство через Bluetooth. Пользователь сможет анализировать свои результаты и разрабатывать индивидуальные тренировочные программы для улучшения выносливости. Кроме того, устройство поможет детям правильно дышать при развитии речи.

Команда разработчиков уже создала прототип устройства, мобильное приложение-игру, интерфейс и дизайн корпуса. В будущем планируется добавить подставку и запасные насадки к устройству, пишет РБК

Представители команды уверены, что устройство будет востребовано, и они уже заинтересовали потенциальных партнеров. Вскоре оно станет доступным на рынке Ростовской области.

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