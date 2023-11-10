В YouTube запускают раздел с индивидуальной подборкой видео «Для вас»

Видеосервис YouTube добавляет на страницы каналов специальную секцию «Для вас», которая предлагает рекомендованные пользователю видеоролики. Эта функция основывается на истории просмотров и напоминает механизмы, используемые в TikTok.

Авторы каналов получают возможность предварительно настроить секцию «Для вас», где они могут выбрать, должна ли она отображаться и использовать видео, Shorts или прямые трансляции. Кроме того, авторы могут настроить, показывать ли только новый контент или видео за все время.

Разработчики YouTube утверждают, что новая функция будет полезной для каналов с широким профилем и разнообразным контентом. Она позволит пользователю сразу видеть наиболее релевантный контент. Раздел «Для вас» поможет удерживать внимание пользователей и повысить их вовлеченность.

Эта функция является еще одним шагом YouTube в области персонализации рекомендаций и предоставления более релевантного контента пользователям в соответствии с их предпочтениями и интересами.