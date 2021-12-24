В Японии впервые изобрели передающий человеку вкус еды телевизор TTTV

Технология использует пищевые добавки, нанесенные на экран телевизора, и чтобы ощутить вкус еды, пользователю нужно облизать экран панели.

Японский ученый Хомеи Мияшита их университета Мэйдзи за год собственными силами разработал устройство под названием Taste the TV (TTTV).

Это устройство оснащено 10 емкостями с разными пищевыми добавками, которые смешиваются между собой в разных пропорциях и наносятся на образец, затем он переносится на пищевую пленку и после этого попадает на экран панели.

Для того чтобы ощутить вкус еды, зрителю нужно облизать экран телевизора. По мнению ученого TTTV позволит людям, не выходя из дома попробовать что-то вроде еды из ресторана, который находится на другом континенте.

Также через TTTV можно проводить дистанционное обучение сомелье и поваров, а еще проводить разные викторины, в которых могут участвовать не только гости студии, но и зрители.

Ориентировочная стоимость уникального устройства составит 875 долларов, но о серийном производстве TTTV пока говорить рано.

Хомеи Мияшита еще намерен создать платформу, через которую можно скачивать вкусы со всего мира, как это сейчас происходит с музыкой.