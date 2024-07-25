В Японии создали беспилотник, который летает, приземляется и плавает по воде

Новым достижением в области беспилотных технологий стало совместное творение компаний Penta Ocean Construction и Prodrone Co., Ltd. — уникальный беспилотник Penta-Ocean Vanguard-DroneAqua (POV-DA), обладающий способностью взлетать, приземляться и плавать по воде.

POV-DA представляет собой инновационный беспилотник, специально разработанный для океанографических исследований, снабженный высокоточной спутниковой системой GNSS, гидролокатором и двигателями.

Он способен передавать в реальном времени информацию о своем местоположении и глубине воды через пульт дистанционного управления.

Технические возможности дрона позволяют ему перемещаться к различным точкам мониторинга самостоятельно даже при условиях волнения моря.

Этот беспилотник является важным инструментом для эффективного проведения батиметрических съемок и контроля параметров волн.

В строительных проектах, где необходимо проводить работы по возведению волнорезов и других сооружений, POV-DA предлагает альтернативу традиционным методам глубинного зондирования, сокращая время, требуемое для исследований. Благодаря возможности передачи данных в реальном времени, операторы могут более эффективно контролировать ход подводных работ.

POV-DA обеспечивает точность измерений глубины на уровне +/- 10 см по сравнению с современными методами и предоставляет данные о высоте и периоде волн в реальном времени. Данный беспилотник также способен делать аэросъемку во время чрезвычайных ситуаций, обеспечивая оперативную информацию о суше и воде.

Способности POV-DA в океанских операциях и при борьбе со стихийными бедствиями могут быть значительно расширены за счет интеграции с другими устройствами, такими как многопараметрические счетчики качества воды. Однако стоимость и сроки начала серийного производства этого уникального беспилотника на данный момент остаются неопределенными.