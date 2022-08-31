В Японии приняли решение полностью отказаться от дискет

Японии для многих считается передовой компанией, в которой уже давно все заменили на самые современные технологии.

Но в стране до сих пор активно используются дискеты, причем для некоторых современных людей этот тип накопителя даже не знаком, но в Японии около 2000 государственных процедур происходит на этом носителе.

Руководитель японского министерства цифровых реформ Таро Коно заявил, что в стране очень быстро избавятся от дискет, но сколько на это потребуется времени и сколько это будет стоить, представитель правительства не сказал.

Он только отметил, что чиновникам уже давно пора использовать онлайн-документооборот, а не использовать устаревшие и неудобные технологии.