В Японии представили кровать специально для геймеров

Японский производитель мебели для геймеров разработал геймерскую кровать.

Новинку пока только показали потенциальным покупателям, но дату выхода кровати на рынок пока не объявили.

Кровать состоит из разных моделей. Помимо самой кровати предлагается стол, приставная тумба и несколько модулей для хранения вещей.

Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров. В ее ассортименте есть кресла, столы и различные аксессуары для мебели.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в России в продаже появилось геймерское кресло за 2,5 млн рублей.